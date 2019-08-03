Мэри Кэй Хантсман с супругом Фото: instagram.com/marykayehuntsman

Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне». При этом она сообщила, что Джон Хантсман в скором времени должен объявить об отъезде.

Я никогда не использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы поддержать полностью сфабрикованные телеканалом CNN заявления о нашем скором отъезде и «прощальном турне». Мы даже ещё не заявили о своём отъезде, объявление об этом последует в скором времени, и тогда мы сообщим об этом нашим друзьям, — написала Мэри Кэй Хантсман в Instagram.

По её словам, работа в Москве «была сложной и эмоционально выматывающей», особенно когда множество их коллег выслали из страны.

«Прощальных туров» здесь не бывает. Только салют морским пехотинцам США (подразделениям, отвечающим за внутреннюю безопасность американских посольств. — News.ru) при отъезде. Вот об этом должна была быть ваша история, — добавила жена дипломата, обращаясь к сотрудникам телеканала.

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I rarely speak out about inaccurate news reports - have endured them for years - as it’s part of life in the public eye. However...I’ve never used my Instagram account to support CNN’s completely fabricated statements of our Moscow departure and “farewell tour” of “several months”, when we haven’t even announced our departure. Our announcement will be coming soon and I’m sure we’ll at that point say goodbye to many friends before we leave. But your story by THREE reporters @pamelabrowncnn @kyliecnn and Caroline Kelly - not even part of your Moscow bureau - (along with some unnamed embassy source) was disingenuous. Our work here has been tough and emotionally wrenching with countless colleagues expelled under unprecedented conditions in our US/Russia relationship. Farewell “tours” don’t happen here. Only a salute to the US marines as you depart. That should have been your story. @cnn

Публикация от Mary Kaye Huntsman (@marykayehuntsman)

Как писал News.ru, телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома ранее объявил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора обсудили перспективы смены посла Штатов в Москве Джона Хантсмана. В репортаже говорилось, что дипломат и его супруга в последние месяцы находятся в «прощальном турне», устраивая ужины с представителями дипмиссии.

До этого сообщалось, что Джон Хантсман якобы намерен до конца года оставить свой пост и вернуться в США, чтобы принять участие в выборах губернатора штата Юта.

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