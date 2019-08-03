https://static.news.ru/photo/34019056-b615-11e9-8f43-fa163e074e61_660.jpg Мэри Кэй Хантсман с супругом Фото: instagram.com/marykayehuntsman

Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне». При этом она сообщила, что Джон Хантсман в скором времени должен объявить об отъезде.

Я никогда не использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы поддержать полностью сфабрикованные телеканалом CNN заявления о нашем скором отъезде и «прощальном турне». Мы даже ещё не заявили о своём отъезде, объявление об этом последует в скором времени, и тогда мы сообщим об этом нашим друзьям, — написала Мэри Кэй Хантсман в Instagram .

По её словам, работа в Москве «была сложной и эмоционально выматывающей», особенно когда множество их коллег выслали из страны.

«Прощальных туров» здесь не бывает. Только салют морским пехотинцам США (подразделениям, отвечающим за внутреннюю безопасность американских посольств. — News.ru) при отъезде. Вот об этом должна была быть ваша история, — добавила жена дипломата, обращаясь к сотрудникам телеканала.

Как писал News.ru, телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома ранее объявил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора обсудили перспективы смены посла Штатов в Москве Джона Хантсмана. В репортаже говорилось, что дипломат и его супруга в последние месяцы находятся в «прощальном турне», устраивая ужины с представителями дипмиссии.

До этого сообщалось, что Джон Хантсман якобы намерен до конца года оставить свой пост и вернуться в США, чтобы принять участие в выборах губернатора штата Юта.