Адвокат Амаль Клуни — жена актёра Джорджа Клуни — давала основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу советы по тому, как ему избежать ареста в Великобритании.
Как пишет издание Daily Mail, Клуни рекомендовала Ассанжу просить у правительства Эквадора дипломатический пост, чтобы в дальнейшем получить дипломатический иммунитет.
Утечка документов с данной информацией произошла на фоне Глобальной конференции по свободе СМИ, проходящей в Лондоне.
Клуни считала, что это помогло бы Ассанжу покинуть беспрепятственно Великобританию и избежать ареста за нарушение условий выхода под залог.
В 2010 году Ассанж был обвинён властями Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. После этого шведская прокуратура заявила о возобновлении следствия в отношении основателя WikiLeaks.
Как ранее писал News.ru, главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с поздравлением в день рождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.