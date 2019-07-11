https://static.news.ru/photo/570585a2-a3ce-11e9-a414-fa163e074e61_1024.jpg Амаль Клуни Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адвокат Амаль Клуни — жена актёра Джорджа Клуни — давала основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу советы по тому, как ему избежать ареста в Великобритании.

Как пишет издание Daily Mail, Клуни рекомендовала Ассанжу просить у правительства Эквадора дипломатический пост, чтобы в дальнейшем получить дипломатический иммунитет.

Утечка документов с данной информацией произошла на фоне Глобальной конференции по свободе СМИ, проходящей в Лондоне.

Клуни считала, что это помогло бы Ассанжу покинуть беспрепятственно Великобританию и избежать ареста за нарушение условий выхода под залог.

В 2010 году Ассанж был обвинён властями Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. После этого шведская прокуратура заявила о возобновлении следствия в отношении основателя WikiLeaks.

Как ранее писал News.ru, главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с поздравлением в день рождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.