Суперджеты Сухого задействуют на внутренних рейсах в Мексике

https://news.ru/storage/news/514f935b0798a502f1e3bb555eb16ae1/412bbbf9-c704-4f85-adac-35f4bc1bd2c8_850.jpg Yury Kirsanov/Transport-Photo Images/Global Look Press

Мексиканский перевозчик Interjet может перевести имеющиеся у него российские самолёты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) на рейсы внутри страны, не проходящие через столицу.

«Interjet в аэропорту Мехико намерен ориентироваться на самолёты большей вместимости. Наши SSJ 100 летают, работают, возможно, они будут более активно использоваться на внутренних линиях, которые не проходят через столицу», — заявил РИА Новости посол России в Мексике Виктор Коронелли.

Interjet имеет контракт на 30 самолетов SSJ, 22 из них уже поставлены.

Ранее News.ru писал, что АО «Гражданские самолёты Сухого» в ближайшие два года поставит таиландской компании Kom Airlines шесть SSJ 100. Подписано трёхстороннее соглашение о намерениях между компаниями «Гражданские самолёты Сухого», тайской Kom Airlines Company Limited и организацией по техническому обслуживанию и ремонту WishV.