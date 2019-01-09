Суперджеты Сухого задействуют на внутренних рейсах в Мексике

Мексиканский перевозчик Interjet может перевести имеющиеся у него российские самолёты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) на рейсы внутри страны, не проходящие через столицу.
«Interjet в аэропорту Мехико намерен ориентироваться на самолёты большей вместимости. Наши SSJ 100 летают, работают, возможно, они будут более активно использоваться на внутренних линиях, которые не проходят через столицу», — заявил РИА Новости посол России в Мексике Виктор Коронелли.
Interjet имеет контракт на 30 самолетов SSJ, 22 из них уже поставлены.
Ранее News.ru писал, что АО «Гражданские самолёты Сухого» в ближайшие два года поставит таиландской компании Kom Airlines шесть SSJ 100. Подписано трёхстороннее соглашение о намерениях между компаниями «Гражданские самолёты Сухого», тайской Kom Airlines Company Limited и организацией по техническому обслуживанию и ремонту WishV.