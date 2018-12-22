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Sukhoi Superjet теряет единственного заказчика в Европе

Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Ирландская CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолётов Sukhoi Superjet 100. Авиакомпания является единственным заказчиком этого воздушного судна в Европе.

Контрактом предусматривалась поставка Россией 15 самолётов, но пока в парке CityJet всего семь бортов. О возможном разрыве контракта рассказал глава компании «Гражданские самолёты Сухого» Александр Рубцов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, у ирландской компании поменялась бизнес-модель, поэтому прежние договоренности «сейчас смотрятся совершенно иначе». Рубцов выразил надежду, что контракт удастся «модифицировать», при этом, не исключив окончание переговоров разрывом соглашения.

Глава российской компании добавил, что у неё есть ещё один европейский заказчик. Первые 15 SSJ-100 в течение примерно двух лет должны быть поставлены словенской авиакомпании Adria Airways.

Ранее News.ru сообщал, что Россия верит в увеличение спроса на SSJ-100 за рубежом. Четверть выпущенных самолётов уже проданы за рубеж, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.


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