Sukhoi Superjet теряет единственного заказчика в Европе

https://news.ru/storage/news/689fa6e54f25237fac4dbe557a343e62/f6765da1-9de6-4668-928a-5060fc40a0a4_850.jpg Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ирландская CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолётов Sukhoi Superjet 100. Авиакомпания является единственным заказчиком этого воздушного судна в Европе.

Контрактом предусматривалась поставка Россией 15 самолётов, но пока в парке CityJet всего семь бортов. О возможном разрыве контракта рассказал глава компании «Гражданские самолёты Сухого» Александр Рубцов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, у ирландской компании поменялась бизнес-модель, поэтому прежние договоренности «сейчас смотрятся совершенно иначе». Рубцов выразил надежду, что контракт удастся «модифицировать», при этом, не исключив окончание переговоров разрывом соглашения.

Глава российской компании добавил, что у неё есть ещё один европейский заказчик. Первые 15 SSJ-100 в течение примерно двух лет должны быть поставлены словенской авиакомпании Adria Airways.

Ранее News.ru сообщал, что Россия верит в увеличение спроса на SSJ-100 за рубежом. Четверть выпущенных самолётов уже проданы за рубеж, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.