https://static.news.ru/photo/7935aefc-9a84-11e9-9ae9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press

Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.

По данным канала CBC , контейнеровоз пришвартовался в городе Дельта. Он привёз 1,5 тысячи тонн мусора. В ближайшее время отходы будут переработаны.

Канада вовремя не вывезла 69 контейнеров неперерабатываемого мусора, ввезённого на территорию Филиппин в 2013 году частной организацией. В связи с этим 16 мая островное государство отозвало дипмиссию из Канады. В свою очередь Оттава выразила сожаление касательно этого решения.

Ранее News.ru писал о том, что мусорная реформа, начатая в России в 2019 году, идёт медленными темпами в десяти субъектах Федерации. Их руководители приглашены на встречу с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, которая пройдёт на следующей неделе.