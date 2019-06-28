Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
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Канада вовремя не вывезла 69 контейнеров неперерабатываемого мусора, ввезённого на территорию Филиппин в 2013 году частной организацией. В связи с этим 16 мая островное государство отозвало дипмиссию из Канады. В свою очередь Оттава выразила сожаление касательно этого решения.
Ранее News.ru писал о том, что мусорная реформа, начатая в России в 2019 году, идёт медленными темпами в десяти субъектах Федерации. Их руководители приглашены на встречу с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, которая пройдёт на следующей неделе.