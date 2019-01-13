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Захватчика самолёта EgyptAir будут судить в Александрии

CC BY-SA 2.0/Bernard DUPONT/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Суд по делу угонщика самолёта EgyptAir начнётся 27 января. 

Заседания будут проходить в египетском городе Александрия, сообщает портал издания «Аль-Ахрам».

59-летний гражданин Египта Сейф ад-Дин Мустафа захватил лайнер весной 2016 года. Пилотам пришлось запросить посадку в Ларнаке на острове Кипр. Никто из числа пассажиров и экипажа не пострадал. 

Угонщика, гражданина Египта, задержали. Кипр выдал его египетскому правосудию. Каир при этом заверил Никосию, что проведёт справедливое расследование, исключив смертную казнь для обвиняемого. Сам он на допросе рассказал о мотивах. По словам мужчины, он пошёл на преступление, чтобы добиться свободы для Египта.

Ранее в Шереметьево назвали возможную причину ЧП с самолётом чешской авиакомпании Smart Wings. 13 января Boeing, разгоняясь перед вылетом в Прагу, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, писал News.ru.


#самолет #Египет #угоны
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