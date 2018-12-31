Южный Судан испытывает мировой климат на прочность

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Как африканская страна влияет на жизнь всего мира

Затяжной гражданский конфликт порождает не только человеческие жертвы, ломает судьбы, разрушает инфраструктуру и экономику. Он ещё чреват не сразу заметными последствиями для экологии, которые могут лишить перспективы будущие поколения. Подтверждение тому — Южный Судан, где уже пять лет идёт гражданская война. Трагедия этого самого молодого члена ООН — предупреждение политикам других стран.

История конфликта

Преимущественно христианское население Южного Судана на протяжении двух десятилетий было вынуждено сражаться за государственную независимость из-за политики насильственной исламизации, проводимой правительством тогда ещё единого Судана во главе с Омаром аль-Баширом. В 2011-м руководство в Хартуме было вынуждено признать суверенитет Южного Судана, но период мирного развития длился недолго — через два года в стране вспыхнула гражданская война, поводом для которой послужили отставка вице-президента Риеко Мочара и обвинение его в госперевороте. Президент Салва Киир, как и все члены правительства, принадлежит к национальности динка, и после грубого увольнения вице-президента в руководстве государства не осталось ни одного представителя второго по численности народа нуэр.

Конфликт, по разным оценкам, в 10-миллионной стране унёс жизни свыше 400 тысяч человек, ещё около двух миллионов стали беженцами. Сейчас раскол в стране сохраняется: одни районы контролирует центральная власть, другие — оппозиция.

Южный Судан стал жертвой больших держав

Самый большой «вклад» в загрязнение окружающей среды сегодня вносят США и Китай, в немалой степени это касается Индии, пытающейся при помощи дешёвых технологий повысить уровень жизни своего почти полуторамиллиардного населения. Однако страдают от экологических проблем больше всего бедные страны. Во-первых, они не могут позволить себе высокие технологии и вынуждены пользоваться самыми примитивными и вредными для экологии средствами производства, добычи энергии и сельского хозяйства. Во-вторых, зачастую бедность обусловлена именно неблагоприятными природными условиями. Глобальное изменение климата, которое стимулирует деятельность ведущих государств, больше всего сказывается на самых уязвимых. Южный Судан стал страной, которая в полной мере ощутила на себе два этих фактора, серьёзно усугублённых гражданской войной.

Первой бить тревогу начала организация «Программа развития ООН» (ПРООН).

«Рукотворный кризис в Южном Судане отбросил страну назад на несколько шагов, препятствуя сельскохозяйственному производству, нарушены системы жизнеобеспечения и подорваны способности общин к выживанию», — заявил руководитель группы человеческого развития ПРООН в Южном Судане Биплове Чаудхари.

Экологические проблемы

Главная экологическая беда для Южного Судана — засуха, связанная с исчезновением болот. Водно-болотные поверхности в долине Нила считаются одними из крупнейших в мире, их площадь в сезон дождей может достигать 130 тысяч кв. км, что сопоставимо с площадью Греции. Эта область выступает единственным естественным регулятором воды в Ниле, там земля необычайно плодородна, богата флорой и фауной. Сейчас она на грани исчезновения, и главная причина — человеческий фактор.

Mohamed Khidir/Xinhua/Global Look Press

Проблемы были заложены в начале 1970-х, когда Судан совместно с Египтом начали реализовывать проект строительства канала Джонглей. Изначальная мысль была благородной — уменьшить испарение воды на территории болотистой области и дать местным жителям, страдающим от засухи, возможность бесперебойно пользоваться водой для сельскохозяйственных нужд. Канал был прорыт на 70%, когда в Судане началась гражданская война, заморозившая строительство. В результате недостроенный канал породил опустынивание земель и стал настоящим бедствием.

Но и оставшиеся плодородные земли южносуданцы не могут использовать для повышения своего благосостояния. Гражданская война, охватившая страну, не позволила местным жителям заниматься выращиванием традиционных культур. Чтобы как-то выжить, люди стали рубить лес и организовывать нелегальные лесоперерабатывающие фабрики. Такое занятие позволяло получать быструю прибыль, но заметно ускорило влияние глобального потепления на страну. По подсчётам ПРООН, Южный Судан может полностью лишиться леса всего за 60 лет. В соответствии с прогнозом Программы развития окружающей среды ООН (ЮНЕП), до 90% жителей Южного Судана в ближайшее время почувствуют самые губительные последствия глобального потепления, такие как засуха и наводнения. При этом и сформировать точную программу по нейтрализации угроз не представляется возможным: вооружённое противостояние не даёт строить метеорологические станции для обеспечения точного прогноза климатических изменений.

Специалисты при этом замечают, что сокращение пригодных для жизни площадей будет порождать новые войны за сокращающиеся ресурсы. Понимая, что самостоятельно жители Южного Судана не справятся с имеющимися внутри общества противоречиями, эксперты ООН постоянно призывают ведущие державы мира способствовать прекращению конфликта в стране. По их словам, если война будет полностью остановлена, а в стране будут реализованы проекты по восстановлению природного равновесия, то этот опыт вскоре можно будет применить также в Сирии, Ливии и Йемене, которые сегодня страдают от похожих проблем, что и Южный Судан. И наоборот, говорят специалисты, равнодушие к судьбе этого государства может породить цепную реакцию появления в мире безжизненных зон, что чревато войнами и потоками беженцев.