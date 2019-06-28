https://static.news.ru/photo/b5e0d1f8-9a96-11e9-a81a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: David Peinado/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация подаст апелляцию на решение Федерального суда заблокировать выделение средств Минобороны на строительство стены на границе США с Мексикой,

Об этом сообщает РИА Новости.

Мы немедленно подадим апелляцию и думаем, что выиграем её, — сказал Трамп журналистам.

Суд в Калифорнии постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств Министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировала администрация,

Папа римский Франциск выразил свою позицию по вопросу строительства стены на границе США и Мексики, которая активно лоббируется американским президентом Дональдом Трампом, писал ранее News.ru.