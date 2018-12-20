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Судья оставил в силе обвинения против Вайнштейна

Харви Вайнштейн Wes Bruer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Харви Вайнштейн

в мире [ версия для печати ]

Нью-Йоркский суд не стал снимать обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Харви Вайнштейна. Адвокат продюсера настаивал, что женщины, обвинившие его подопечного, давали ложные показания.

Также, по данным защиты, сотрудники полиции и прокуроры лишили присяжных заседателей части необходимой информации, передаёт Variety. Юрист утверждал, что из-за этих данных разбирательство следует прекратить. Судья не счёл основания достаточно убедительными.

Предварительные слушания по этому процессу начнутся 7 марта 2019 года.

Громкий скандал вокруг одного из самых влиятельных голливудских продюсеров разгорелся осенью прошлого года. Сразу несколько известных актрис, в том числе Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт и Азия Ардженто, обвинили его в сексуальных домогательствах. Это привело к банкротству его компании Weinstein Co. В конце мая продюсера арестовали, однако позднее отпустили под залог в $1 млн.


#суд #харвивайнштейн #обвинения
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