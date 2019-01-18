Суд вынес приговор убийце внучки Моргана Фримена

https://news.ru/storage/news/f3700966b1f202099e6f83a2eed64518/80e9f9e4-19d3-4677-80f0-0469665647f4_850.jpg Glen Stubbe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший бойфренд и убийца внучки голливудского актёра Моргана Фримена Ламар Дэвенпорт получил 20 лет тюрьмы. В состоянии наркотического опьянения он нанёс Идине Хайнс 25 ударов ножом, представляя себя экзорцистом, изгоняющим из девушки дьявола.

После ареста преступнику предъявили обвинение в умышленном убийстве, совершённом с особой жестокостью, за что ему грозила смертная казнь. Позднее адвокаты смогли доказать, что в момент происшествия он находился под воздействием наркотиков. Благодаря этому, статья была переквалифицирована на непреднамеренное убийство.

Морган Фримен очень любил внучку и регулярно выходил с ней в свет, передаёт «Свободная пресса».

Ране News.ru писал, что мужчина, убивший мэра Гданьска Павла Адамовича, до этого хотел проникнуть в президентский дворец в Варшаве. Злоумышленник прибыл в столицу, как он сам признался, чтобы «сделать что-то большое, о чём все будут говорить». При этом его мать сообщала, что он «слышал голоса» и был «очень обижен». По её словам, полиция заранее знала о психическом состоянии преступника.