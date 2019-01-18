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Суд вынес приговор убийце внучки Моргана Фримена

Glen Stubbe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бывший бойфренд и убийца внучки голливудского актёра Моргана Фримена Ламар Дэвенпорт получил 20 лет тюрьмы. В состоянии наркотического опьянения он нанёс Идине Хайнс 25 ударов ножом, представляя себя экзорцистом, изгоняющим из девушки дьявола.

После ареста преступнику предъявили обвинение в умышленном убийстве, совершённом с особой жестокостью, за что ему грозила смертная казнь. Позднее адвокаты смогли доказать, что в момент происшествия он находился под воздействием наркотиков. Благодаря этому, статья была переквалифицирована на непреднамеренное убийство.

Морган Фримен очень любил внучку и регулярно выходил с ней в свет, передаёт «Свободная пресса».

Ране News.ru писал, что мужчина, убивший мэра Гданьска Павла Адамовича, до этого хотел проникнуть в президентский дворец в Варшаве. Злоумышленник прибыл в столицу, как он сам признался, чтобы «сделать что-то большое, о чём все будут говорить». При этом его мать сообщала, что он «слышал голоса» и был «очень обижен». По её словам, полиция заранее знала о психическом состоянии преступника


#суд #сша #убийство #внучка #МорганФримен
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