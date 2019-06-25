https://static.news.ru/photo/8990a222-9744-11e9-8905-fa163e074e61_1024.jpg Роберт Кочарян Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Апелляционный суд Армении постановил вернуть под стражу бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году и в получении взятки особо крупного размера.

Апелляционный суд принял решение удовлетворить жалобу генпрокуратуры, отправить уголовное дело в тот же суд на новое следствие, — передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, Кочаряна обвиняют в разгоне массового митинга сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна в марте 2008 года. Тогда силовики применили огнестрельное оружие, в результате погибли 10 человек, однако никто из организаторов и исполнителей убийств так и не понёс наказания. Сторона защиты утверждает, что политик был вынужден ввести чрезвычайное положение, чтобы восстановить порядок. Сам Кочарян заявил, что данное дело возбуждено из-за правительства Никола Пашиняна, который хочет ему отомстить.