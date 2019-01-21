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Суд Венесуэлы признал парламент неполномочным

Здание парламента Венесуэлы Julio Ávila Martinez/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Здание парламента Венесуэлы

в мире [ версия для печати ]

Верховный суд Венесуэлы признал несоответствующим конституции решение о назначении руководства Национальной ассамблеи. Она находится под контролем оппозиционных сил.

Заявление об отсутствии полномочий у действующего представительного органа сделал 21 января судья Хуан Хосе Мендоса Морено на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире государственного телевидения.

Ранее News.ru писал, что по мере того как Венесуэла приближается к очередным масштабным акциям протеста, объявленным местной оппозицией, растёт страх того, что народное недовольство может зайти очень далеко. Вероятно, поэтому противники режима Николаса Мадуро проводят встречи с дипломатическими представителями иностранных государств — чтобы заручиться поддержкой и получить гарантии того, что их жизни ничего не угрожает даже при самом худшем сценарии. Власти латиноамериканской страны тем временем пытаются найти способ смягчить экономический кризис.


#венесуэла
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