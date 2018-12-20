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Суд в Японии дал Карлосу Гону возможность выйти под залог

Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Ходатайство прокуратуры продлить срок задержания экс-председателю совета директоров компании Nissan и главе её альянса с Renault и Mitsubishi Карлосу Гону суд в Японии отклонил. Менеджер может быть освобождён под залог.

Предыдущий срок задержания менеджера закончился 20 декабря, передаёт агентство «Киодо».

Как писал News.ru, ранее прокуратура Токио предъявила официальные обвинения Карлосу Гону в нарушении финансового законодательства Японии. Он был арестован после допроса 19 ноября. Обвинения менеджер отрицает.


#ЯПОНИЯ
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