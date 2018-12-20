Суд в Японии дал Карлосу Гону возможность выйти под залог

Ходатайство прокуратуры продлить срок задержания экс-председателю совета директоров компании Nissan и главе её альянса с Renault и Mitsubishi Карлосу Гону суд в Японии отклонил. Менеджер может быть освобождён под залог.
Предыдущий срок задержания менеджера закончился 20 декабря, передаёт агентство «Киодо».
Как писал News.ru, ранее прокуратура Токио предъявила официальные обвинения Карлосу Гону в нарушении финансового законодательства Японии. Он был арестован после допроса 19 ноября. Обвинения менеджер отрицает.