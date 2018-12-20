Суд в США по делу о досье Трампа принял доводы россиянина

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Суд Южного округа американского штата Флорида постановил, что обвинивший в клевете интернет-ресурс BuzzFeed российский бизнесмен Алексей Губарев — не публичное лицо, тем самым удовлетворив его ходатайство. Об этом говорится в поступивших в электронную базу суда документах.

Представители BuzzFeed подчёркивали, что Губарев является публичным лицом, поскольку он принимал участие в продвижении своего бизнеса. В подтверждение этой версии приводился комментарий Губарева агентству Bloomberg. Судья Урсула Унгаро сочла, что данных оснований недостаточно, чтобы считать Губарева публичным лицом, передаёт ТАСС.

Представитель BuzzFeed Мэтт Миттентал отметил, что интернет-ресурс не согласен с судебным решением, добавив, что журналисты посчитали необходимым опубликовать информацию о досье в начале 2017 года, его в то время проверяло ФБР.

Губарев добивался признания, что он не является публичным лицом. При отсутствии такого статуса, согласно законам США, ему легче обвинить СМИ в клевете. Для этого необходимо доказать, что сотрудники издания недобросовестно относились к проверке фактов. Если бы Губарев был признан публичным лицом, нужно было бы доказать, что у журналистов имелся злой умысел.

Губарев, занимавший пост главы группы компаний XBT Holding, в феврале 2017 года обвинил BuzzFeed в публикации не соответствующих действительности сведений и подал иск о защите репутации. До этого издание опубликовало секретное досье, посвящённое сбору компромата на Трампа российскими властями до его избрания американским президентом. В этих материалах фигурировало имя Губарева, который встречался в Праге с доверенным лицом Трампа и якобы обсуждал кибератаки на электронные системы Демократической партии США. Губарев считает, что эта информация не соответствует действительности.

Как писал News.ru, в сентябре слухи о российском вмешательстве в американские выборы получили новое развитие. Журналисты нескольких изданий выпустили совместное расследование, в котором уличили американского бизнесмена в написании «отчётов» российским чиновникам после передачи крупных пожертвований на предвыборную кампанию Дональда Трампа.