https://static.news.ru/photo/473a6c98-b768-11e9-a4de-fa163e074e61_660.jpg Владимир Плахотнюк Фото: plahotniuc/facebook.com

Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя и экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, обвиняемого в России в организации преступного сообщества и участии в нём.

Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Плахотнюку меру пресечения в виде содержания под стражей заочно, — цитирует ТАСС постановление судьи.

Эта мера пресечения будет исчисляться с момента экстрадиции Плахотнюка в Россию или с момента его задержания на территории РФ.

Как писал News.ru, Плахотнюку предъявили обвинения в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков, а также в причастности к преступному сообществу. По версии следствия, он имеет отношение к транснациональному преступному сообществу, осуществлявшему контрабанду гашиша из Северной Африки в СНГ. Оно было основано Олегом Прутяну и иными лицами из числа уроженцев Молдавии и Испании в 2012 году. За это время полицейские установили и привлекли к уголовной ответственности более 60 участников наркосиндиката. Из незаконного оборота было изъято свыше тонны гашиша.