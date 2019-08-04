Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя и экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, обвиняемого в России в организации преступного сообщества и участии в нём.
Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Плахотнюку меру пресечения в виде содержания под стражей заочно, — цитирует ТАСС постановление судьи.
Эта мера пресечения будет исчисляться с момента экстрадиции Плахотнюка в Россию или с момента его задержания на территории РФ.
Как писал News.ru, Плахотнюку предъявили обвинения в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков, а также в причастности к преступному сообществу. По версии следствия, он имеет отношение к транснациональному преступному сообществу, осуществлявшему контрабанду гашиша из Северной Африки в СНГ. Оно было основано Олегом Прутяну и иными лицами из числа уроженцев Молдавии и Испании в 2012 году. За это время полицейские установили и привлекли к уголовной ответственности более 60 участников наркосиндиката. Из незаконного оборота было изъято свыше тонны гашиша.