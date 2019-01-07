USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent57.39 $ Bitcoin4,068.04 $
МОСКВА-10°C09:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Суд в Китае утвердил казнь для напавшего на детей мужчины

Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Верховный народный суд Китая санкционировал смертный приговор для подсудимого, виновного в нападении с ножом на воспитанников детского сада. Фигурант дела безуспешно пытался обжаловать вердикт, вынесенный в 2017 году.

Высшая судебная инстанция квалифицировала действия подсудимого как попытку умышленного убийства. Способ нападения на детей квалифицирован как особо жестокий. Суд счёл недостаточными для смягчения приговора факторами отсутствие жертв нападения и сдачу правоохранительным органам, сообщает Центральное телевидение Китая.

В начале 2017 года в детском саду города Пинсян Гуанси-Чжуанского автономного района КНР вооружённый ножом местный житель ранил 11 детей. Таким образом мужчина попытался отомстить за недовольство жизнью и ссоры с соседями.

В августе 2017 года местный суд средней ступени приговорил его к смертной казни и пожизненно лишил политических прав. Однако мужчина обжаловал приговор, но в декабре того же года Верховный суд Гуанси-Чжуанского автономного района оставил приговор без изменений.

Как писал News.ru, ранее в КНР казнили серийного убийцу и насильника Гао Ченъюна, который орудовал в городе Байинь с 1988 по 2002 год. В местной прессе его называли китайским Джеком-потрошителем. До этого народный суд средней ступени Хэнъян провинции Хунань в Центральном Китае приговорил к смертной казни гражданина КНР, который совершил наезд на группу людей. Жертвами происшествия стали 15 человек.


#китай #КАЗНЬ
самое читаемое
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире

читайте также
в мире 13:29, 25 декабря 2018
Мужчина угнал автобус и въехал в толпу на востоке Китая
в мире 06:40, 27 сентября 2018
В Китае казнили убийцу школьников
Чиновники и диссиденты по-разному видят будущее КНР и опираются на Маркса
в мире 16:30, 27 мая 2018
Китайцы приносят себя в жертву
Чиновники и диссиденты по-разному видят будущее КНР и опираются на Маркса
Лента новостей
происшествия 09:50
Альпинист погиб на Камчатке
общество 09:34
Путин поздравил россиян с Рождеством
общество 09:32
Руководство ФСИН заявило о моральном износе сотрудников
происшествия 09:19
Лавина отрезала Южную Осетию от России
общество 09:04
Экспонаты из собрания Петра I покажут Музеи Кремля
Другие новости
в мире 09:03
Переговоры США и Китая стартовали в Пекине
в мире 08:51
Вакансию открыли в США на острове без ТВ и Wi-Fi
в мире 08:39
Трамп пообещал сделать стену с Мексикой малозаметной
в мире 08:20
КНДР требует от США прекратить учения с Южной Кореей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top