Суд в Китае утвердил казнь для напавшего на детей мужчины

https://news.ru/storage/news/dae6c2d0271e89b03da52b3b2c0acb7d/209aa051-54d0-4263-a062-4fe09c2770ea_850.jpg Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Верховный народный суд Китая санкционировал смертный приговор для подсудимого, виновного в нападении с ножом на воспитанников детского сада. Фигурант дела безуспешно пытался обжаловать вердикт, вынесенный в 2017 году.

Высшая судебная инстанция квалифицировала действия подсудимого как попытку умышленного убийства. Способ нападения на детей квалифицирован как особо жестокий. Суд счёл недостаточными для смягчения приговора факторами отсутствие жертв нападения и сдачу правоохранительным органам, сообщает Центральное телевидение Китая.

В начале 2017 года в детском саду города Пинсян Гуанси-Чжуанского автономного района КНР вооружённый ножом местный житель ранил 11 детей. Таким образом мужчина попытался отомстить за недовольство жизнью и ссоры с соседями.

В августе 2017 года местный суд средней ступени приговорил его к смертной казни и пожизненно лишил политических прав. Однако мужчина обжаловал приговор, но в декабре того же года Верховный суд Гуанси-Чжуанского автономного района оставил приговор без изменений.

Как писал News.ru, ранее в КНР казнили серийного убийцу и насильника Гао Ченъюна, который орудовал в городе Байинь с 1988 по 2002 год. В местной прессе его называли китайским Джеком-потрошителем. До этого народный суд средней ступени Хэнъян провинции Хунань в Центральном Китае приговорил к смертной казни гражданина КНР, который совершил наезд на группу людей. Жертвами происшествия стали 15 человек.