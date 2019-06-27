https://static.news.ru/photo/18e51aea-98b0-11e9-8c12-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.facebook.com/veprwork

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы. Он бежал из Украины, где в отношении журналиста открыто сразу два уголовных дела.

Журналист выехал в Австрию, где попросил политическое убежище из-за «давления со стороны украинских властей». Он заявлял, что получал угрозы физической расправы.

Определением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменён розыск обвиняемого Г. в данном деле в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия, — говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос агентства «Украинские новости».

Игоря Гужву задержали в июне 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Через несколько дней он вышел на свободу под залог, затем, не дожидаясь окончания расследования, покинул Украину. Сам Гужва охарактеризовал уголовное преследование как элемент давления власти на СМИ, критиковавшие режим президента Петра Порошенко.

Международный комитет защиты журналистов призвал Киев расследовать угрозы в адрес Гужвы.

Ранее News.ru подготовил материал о том, как преследуют и убивают журналистов на Украине. Проблема носит системный характер. Виновников никто не наказывает.