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Житель швейцарского кантона Цюрих подал в суд на хозяина соседского курятника в связи с ночными криками его петуха. Суд обязал запирать птицу в темноте с 10 часов вечера до 8 часов утра и улучшить звукоизоляцию гаража, в котором тот устроил птичник.

Как пишет газета Neue Zurcher Zeitung, истец перед подачей заявления зафиксировал, что соседский петух кричит каждые 5-10 минут, а его громкость на расстоянии в 15 метров достигает 84 дБ. Кроме того, истца не устраивал запах помёта и изначально он пытался добиться сноса птичника, в котором содержались десять кур с петухом.

Однако суд признал такое разведение птиц увлечением, и постановил, что «в квартире или собственном саду все могут заниматься своим хобби». Ограничения были наложены только в отношении периодов «вокализации» петуха.

Как писал News.ru, петух по кличке Морис попал на скамью подсудимых во Франции. Причиной этого стало его пение — чрезмерно раннее, как посчитала пожилая чета, живущая по соседству. «Кукареку раздора» длится уже два года, но сейчас судебные тяжбы вышли на финишную прямую. Вердикт по делу о «пернатом будильнике» будет вынесен в сентябре. Однако за это время Морис успел стать символом коммуны, где живут разругавшиеся из-за него соседи. В поддержку петуха были созданы несколько петиций, которые подписали десятки тысяч человек.