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Суд Токио продлил арест Карлоса Гона

Карлоc Гон Vincent Isore/imago stock&people/Global Look Press

Карлоc Гон

в мире [ версия для печати ]

Токийский окружной суд постановил продлить срок ареста экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона на десять дней.

Если будет получен ещё один запрос о продлении ареста от прокуратуры Японии и его последующем одобрении судом, Гон может остаться в тюрьме до 11 января включительно, передаёт NHK.

Ранее News.ru писал, что специальная следственная группа Токийской прокуратуры вновь арестовала бывшего руководителя автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Соответствующее решение было принято по новому подозрению в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan.

Прокуратура японской столицы предъявила ему официальные обвинения в нарушении финансового законодательства страны. Менеджер всё отрицает.


#ЯПОНИЯ #nissan #renault #КарлосГон
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