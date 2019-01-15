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Суд Таиланда вынес приговор Лесли и Рыбке

Настя Рыбка AP/ТАСС

Настя Рыбка

в мире [ версия для печати ]

Суд города Паттайя в Таиланде вынес приговор по делу о проведении «секс-тренинга» в одной из местных гостиниц. Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых полностью признали свою вину.

Фигурантов приговорили к условным срокам и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку в девять месяцев в следственной тюрьме.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для скорейшей депортации осуждённых в Россию и Белоруссию, передаёт РИА Новости.

Ранее Настя Рыбка заявила, что не передаст «компромат» на Россию американской стороне. Речь идёт о якобы имеющейся у неё информации о вмешательстве России в выборы в США.


#суд #Таиланд #Рыбка #АлексЛесли
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