Суд Таиланда вынес приговор Лесли и Рыбке

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Настя Рыбка

Суд города Паттайя в Таиланде вынес приговор по делу о проведении «секс-тренинга» в одной из местных гостиниц. Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых полностью признали свою вину.

Фигурантов приговорили к условным срокам и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку в девять месяцев в следственной тюрьме.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для скорейшей депортации осуждённых в Россию и Белоруссию, передаёт РИА Новости.

Ранее Настя Рыбка заявила, что не передаст «компромат» на Россию американской стороне. Речь идёт о якобы имеющейся у неё информации о вмешательстве России в выборы в США.