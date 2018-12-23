Суд смягчил приговоры исламистам по делу о насилии

Кассационный суд Египта постановил смягчить приговоры нескольким лидерам исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России), которые были вынесены в рамках одного из дел о насилии пять лет назад.
Фигурантам инкриминировалась причастность к актам насилия в провинции Бени-Суэйф. Так, примерно 40 исламистам были предъявлены обвинения в поджоге полицейского участка, нападение на частную собственность местных жителей и церковную школу для девочек.
В прошлом году суд приговорил по данному делу духовного наставника «братьев» Мухаммеда Бадиа и ещё трёх лидеров исламистов к пожизненному заключению (25 лет в Египте), а других — к 15 годам тюрьмы.
Однако вердикты были обжалованы, в связи с чем принято решение назначить Бадиа десять лет заключения. Ещё 38 фигурантам приговоры смягчены с 15 до трёх лет, передаёт портал Al-Watan.
Ранее News.ru писал, что российские силовики уничтожили банду боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) на Ставрополье. Спецоперацию проводила Федеральная служба безопасности. Во время задержания исламисты оказали правоохранителям сопротивление и были уничтожены ответным огнём.