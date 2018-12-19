Прокурора по «делу Савченко» атаковали сапогом в суде

Потасовка произошла в Шевченковском районном суде города Киева, где рассматривался вопрос о продлении ареста нардепу Надежде Савченко. Суд постановил оставить политика под стражей на два месяца.
После оглашения приговора активисты начали скандировать «Позор!». Один из сторонников депутата бросил в прокурора сапог, сообщает ТВЦ.
Ранее News.ru писал, что Савченко пожаловалась на частичную потерю слуха и зрения после голодовки. Районный суд Киева перенёс ходатайство о продлении ей меры пресечения из-за ухудшения здоровья.