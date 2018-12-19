Прокурора по «делу Савченко» атаковали сапогом в суде

https://news.ru/storage/news/cbeff0de009a651c561fd3071d8a0657/8abf9cc8-bf5f-4bbe-a26a-db267c5f97a6_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Надежда Савченко

Потасовка произошла в Шевченковском районном суде города Киева, где рассматривался вопрос о продлении ареста нардепу Надежде Савченко. Суд постановил оставить политика под стражей на два месяца.

После оглашения приговора активисты начали скандировать «Позор!». Один из сторонников депутата бросил в прокурора сапог, сообщает ТВЦ.

Ранее News.ru писал, что Савченко пожаловалась на частичную потерю слуха и зрения после голодовки. Районный суд Киева перенёс ходатайство о продлении ей меры пресечения из-за ухудшения здоровья.