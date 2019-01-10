Павленский признан виновным в поджоге Банка Франции

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Пётр Павленский

Российского художника-акциониста Петра Павленского и его жену Оксану Шалыгину признали виновными в поджоге Банка Франции.

Решение принял Парижский суд. Павленского приговорили к трём годам лишения свободы, из них два года условно.

Несмотря на это, художник после судебного заседания свободно покинул здание, так как в тюрьме он уже провёл 11 месяцев. Кроме того, была освобождена и его супруга.

Как сообщал News.ru, в октябре 2017 года Пётр Павленский, эмигрировавший во Францию, поджёг вход в здание Banque de France в Париже. В России Павленский известен скандальными акциями, в ходе которых он зашивал себе рот, раздевался догола и обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ.