Суд признал отсутствие миллиардов на счетах Януковича

https://news.ru/storage/news/23502ea578e3753ca735b0662b7a1582/e49321cd-6949-4073-9000-745a66597b41_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Янукович

Апелляционный суд Киева опроверг наличие у экс-президента Украины Виктора Януковича более $1,15 млрд на счетах Ощадбанка. Ранее об этом заявлял глава правления банка Андрей Пышный.

В ходе разбирательств кредитная организация сама признала, что данные являются неверными.

«Данная информация является личным оценочным суждением руководителя банка», — написал адвокат экс-лидера Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

Защитник отметил, что «фейк о существовании $1,15 млрд, арестованных в Ощадбанке и изъятых у Виктора Януковича, развенчан».

Ранее News.ru писал, что Янукович, получивший серьёзные повреждения позвоночника и колена на теннисном корте, может пройти лечение в Израиле у известного хирурга Эялея Аттиаса. В таком случае Киев попросит у страны выдачи экс-главы Украины, который обвиняется в том числе в государственной измене.