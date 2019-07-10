https://static.news.ru/photo/d23e4b2e-a30f-11e9-9765-fa163e074e61_1024.jpg Хулио Иглесиас Фото: Manuel Nauta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

43-летнему испанцу Хавьеру Санчесу удалось через суд доказать, что его биологическим отцом является Хулио Иглесиас. Знаменитый певец до последнего отрицал это родство.

В опубликованном постановлении инстанции сказано, что судья «дал оценку иску, который подал 43-летний житель Валенсии», и постановил, что он «является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса». Решение может быть обжаловано в провинциальном суде.

Летом 2017 года адвокат Санчеса заверял, что тест на отцовство показал родство между его клиентом и певцом. Необходимый для исследования биоматериал детективу удалось найти в мусорном баке на территории США.

Мать Санчеса — португальская танцовщица. Предположительно, у неё был роман с Иглесиасом, когда тот был в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер.

Сам Иглесиас признаёт своими 10 детей, которые родились у него от разных спутниц. Сейчас исполнителю 75 лет.

Ранее News.ru писал, что 84-летний король Альберт II, отрёкшийся от бельгийского престола шесть лет назад, сдал тест ДНК. К этому его через суд принудила 51-летняя Дельфина Боэль, которая заявляет, что появилась на свет в результате его внебрачной связи.