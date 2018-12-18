Суд отложил приговор экс-советнику Трампа Флинну

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Майкл Флинн

Суд отложил вынесение приговора бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну. Его обвиняют в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований.

Судья сообщил, что отчёт защиты и обвинения о полученном прогрессе должен быть готов к 13 марта 2019 года, сообщает РИА Новости. На основании этого документа он примет решение о готовности экс-советника президента к вынесению приговора. При этом слушания по делу могут пройти как в этот же день, так и позже.

Судебное решение было отложено после того, как обвиняемому дали понять, что он с малой долей вероятности сможет избежать заключения в тюрьме. В то же время его защита сказала, что Флинн выразил готовность продолжить сотрудничество со специальным прокурором Робертом Мюллером.

Как писал News.ru, в декабре 2017 года ныне подсудимый признался в даче ложных показаний ФБР. Они касались его переговоров с послом России Сергеем Кисляком. Флинн стал одним из первых приближённых американского лидера, попавшим под подозрение Мюллера.