https://static.news.ru/photo/616ed36c-8f8e-11e9-bfb2-fa163e074e61_1024.jpg Алва Джонсон Фото: alvajohnson.com

Суд во Флориде не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон, в котором она утверждала, что её насильно поцеловал политик.

Судья назвал жалобу политической, поэтому отклонил. Однако женщина может направить иск повторно в течение месяца.

По версии истца, в 2016 году Трамп перед началом предвыборного митинга в Тампе схватил её за руку и попытался поцеловать. По словам Джонсон, она увернулась и поцелуй пришёлся на угол её рта. Пресс-служба Белого дома отрицает эту версию, передаёт AP .

Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп заявил, что сообщения американских пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности не убедили его в существовании НЛО.