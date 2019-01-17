Суд огласил приговор убийцам фигуриста Дениса Тена

https://news.ru/storage/news/96bdba6f2ff3523ef592ed1240f4160e/4a5820a7-afa2-4ab9-94ad-34632108c4be_850.jpg Global Look Press

Фигурист Денис Тен

Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена приговорены к длительным срокам заключения. Суд города Алма-Аты признал виновными Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова.

Преступники получили по 18 лет колонии, пишет РИА Новости.

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Причиной смерти стало ножевое ранение во время драки с двумя людьми. Спортсмен увидел, как они пытаются украсть зеркала его автомобиля. На скамье подсудимых находились трое: Кудайбергенову инкриминировали кражу, разбой и убийство, Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаевой вменяли недонесение о правонарушении и краже по предварительному сговору.

Ранее News.ru сообщал о том, что один из фигурантов — Нуралы Киясов — признался, что именно он нанёс Денису Тену удар ножом. По его словам, своим оружием он всего лишь хотел напугать погибшего.