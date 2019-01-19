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Суд Норвегии арестовал россиянина за нападение

x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Окружной суд Осло арестовал на четыре недели 20-летнего гражданина России, который напал с ножом на посетительницу магазина в норвежской столице.

При этом полиция безопасности подозревает молодого человека в «совершении теракта на религиозной почве», сообщает местная телекомпания NRK. По её данным, обвиняемый сам считает своё преступление террористическим актом.

Посольство России в стране заявило, что находится в контакте с правоохранителями Норвегии.

Как ранее писал News.ru, россиянин прибыл в Норвегию из Швеции 17 января. Он напал с ножом на женщину, состояние пострадавшей оценивается как критическое.


#суды #НОРВЕГИЯ
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