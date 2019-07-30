https://static.news.ru/photo/5f790f26-b2a9-11e9-af6e-fa163e074e61_660.jpg A$AP Rocky Фото: Richard Isaac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первое слушание по делу задержанного за драку известного американского рэпера A$AP Rocky началось во вторник в окружном суде Стокгольма. Оно проходит в зале заседаний с усиленной безопасностью.

По словам председателя суда Пера Леннербранта, данное происшествие имеет большой резонанс.

Важно обеспечить прозрачность и хорошие возможности для его освещения, — отметил он.

Судебные заседания завершатся 2 августа. Поддержать музыканта прилетела его мать. В первый день заслушают показания рэпера и пострадавшего, который намерен добиться компенсации в размере 139 700 крон (около $1400).

Большинство экспертов склоняется к тому, что суд ограничится условным наказанием рэпера, которое не влечёт за собой реального лишения свободы.

Ко дню начала заседания срок, который A$AP Rocky провёл под арестом, составил почти четыре недели. Если приговор будет в пользу музыканта, то, помимо возможности покинуть Швецию, он сможет потребовать компенсацию за пребывание под стражей, будучи невиновным, и за не полученный из-за отмены турне доход, передаёт ТАСС .

Музыканта задержали в шведской столице 3 июля после уличной потасовки. Вместе с ним в полицию были доставлены ещё три человека из его окружения. Их обвинили в «нападении разной степени тяжести». 25 июля прокуратура предъявила им обвинения. После чего Трамп заявил, что разочарован действиями премьер-министра королевства Стефана Лёвена. В свою очередь тот заявил, что шведское правительство заявило, что не может и не будет вмешиваться в ситуацию с арестом рэпера.