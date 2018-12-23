Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»

https://news.ru/storage/news/47c0b37a510edfa9786a5a8b9acf2810/43ffbba2-2e87-4273-9478-c04d5246b581_850.jpg Tatiana Morozova/Global Look Press

Клайпедский окружной суд Литвы принял решение продлить арест задержанному, который обвиняется в шпионаже в пользу России. Мера пресечения будет действовать до 14 марта.

По словам представителя суда Довиле Хоцкявичюте, решение вынесено с учётом тяжести предъявленного мужчине обвинения и наличия у него связей за пределами страны. Существуют опасения, что он может воспользоваться ими и скрыться от правосудия, передаёт ТАСС.

Имя обвиняемого не называется. Ранее сообщалось, что в число фигурантов дела о шпионаже входит бывший лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, который находится под арестом.

Некоторое время назад News.ru писал о задержании в Литве гражданина России Валерия Иванова. Претензии к нему возникли из-за найденного при обыске огнестрельного оружия. Вскоре мужчину освободили, но полиция проводит проверку относительно его возможной причастности к делу о шпионаже. Иванову назначили меру пресечения с целью обеспечить его участие в предстоящем судебном процессе.