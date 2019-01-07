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Суд лишил украинцев в России президентских выборов

Senkar Tomas/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинский суд отказал в принятии административного иска по организации избирательных участков на территории Российской Федерации. Таким образом, решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны остаётся в силе.

«Судья посчитал, что от наличия урны в дипучреждении Украины в РФ граждане страны не пострадают, как и итоги выборов», — заявил лидер партии «Наши» Евгений Мураев. 

Ранее ЦИК Украины ликвидировала все пять избирательных участков, которые действовали на территории России. Граждане Украины теперь могут голосовать лишь в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии. Партия «Наши» обжаловала это решение в суде, а жалобу «Оппозиционного блока» суд удовлетворить отказался, писал News.ru.


#украина #выборыПрезидентаУкраины
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