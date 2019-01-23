Суд Киева начнет оглашать приговор Януковичу 24 января

https://news.ru/storage/news/1cc423873d262be6c73f71fb4c7ef462/d0fa514d-bec0-4c4e-b55b-7f0328c9f60f_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Янукович

Оболонский районный суд Киева начнет оглашать приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене 24 января. Слушание назначено на 9 утра.

Адвокат беглого президента Александр Горошинский заявлял о нарушении прав его подзащитного в процессе. В частности, суд отказался делать перерыв в рассмотрении дела из-за того, что подсудимый не мог выступить с последним словом по состоянию здоровья.

Янукович занимал пост главы Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана ему пришлось бежать из страны. На родине экс-президента судят за госизмену, создание преступной организации, а также за злоупотребление властью.

Ранее News.ru писал о том, что в Апелляционном суде Киева было опровергнуто наличие у бывшего президента Украины более 1,15 млрд долларов на счетах Ощадбанка. Фейковая информация появилась на основе оценочных суждений главы кредитной организации.