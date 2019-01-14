Первый в истории суд над участницей ИГ начался в Норвегии

Норвежский суд приступил к рассмотрению дела 31-летней уроженки Сомали, которую обвиняют в участии в террористической группировке ИГ (запрещена в РФ). Это первый подобный процесс над женщиной в истории страны.
По данным следователей, обвиняемая оказывала поддержку террористам с 2016 по 2017 год. Она занималась распространением пропаганды, вычиткой и редактурой текстов ИГ. Также женщина находилась в контакте с террористами в Британии, Сирии и Судане и переводила им денежные средства.
Следствие полагает, что она планировала отправиться из Норвегии в Сирию для того, чтобы примкнуть к боевикам. Адвокат женщины утверждает, что его подзащитная отрицает все обвинения.
Процесс над женщиной продлится до 1 февраля. Предполагаемой террористке грозит тюремное заключение сроком до 12 лет, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что следователи Бельгии и Франции установили, что французский гражданин алжирского происхождения Мехди Неммуш связан с группой террористов, ответственной за атаки в Париже в ноябре 2015 года. Мужчину обвиняют в осуществлении теракта в еврейском музее Брюсселя в 2014 году.