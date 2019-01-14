USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,294 $   Brent59.55 $ Bitcoin3,546.65 $
МОСКВА-2°C15:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Первый в истории суд над участницей ИГ начался в Норвегии

x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Норвежский суд приступил к рассмотрению дела 31-летней уроженки Сомали, которую обвиняют в участии в террористической группировке ИГ (запрещена в РФ). Это первый подобный процесс над женщиной в истории страны.

По данным следователей, обвиняемая оказывала поддержку террористам с 2016 по 2017 год. Она занималась распространением пропаганды, вычиткой и редактурой текстов ИГ. Также женщина находилась в контакте с террористами в Британии, Сирии и Судане и переводила им денежные средства.

Следствие полагает, что она планировала отправиться из Норвегии в Сирию для того, чтобы примкнуть к боевикам. Адвокат женщины утверждает, что его подзащитная отрицает все обвинения.

Процесс над женщиной продлится до 1 февраля. Предполагаемой террористке грозит тюремное заключение сроком до 12 лет, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что следователи Бельгии и Франции установили, что французский гражданин алжирского происхождения Мехди Неммуш связан с группой террористов, ответственной за атаки в Париже в ноябре 2015 года. Мужчину обвиняют в осуществлении теракта в еврейском музее Брюсселя в 2014 году.


#суд #терроризм #НОРВЕГИЯ #женщина
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 02:35, 13 января 2019
В Сирии задержали двух боевиков ИГ с российским гражданством
в мире 18:03, 12 января 2019
Помпео: США продолжит бороться с ИГ после ухода из Сирии
происшествия 23:24, 9 января 2019
Британские военные погибли при обстреле ИГ в САР
Лента новостей
технологии 15:31
Смартфон Nokia c пентакамерой могут представить в феврале
технологии 15:30
«Революционный» мессенджер Veon прекратит работу
политика 15:30
Путин встретится с президентом Зимбабве
экономика 15:28
МИД ФРГ заявил о разных с США взглядах на «Северный поток-2»
спорт 15:24
Хромающий Маррей проиграл на старте Australian Open
Другие новости
в мире 15:13
Турции стоит ждать санкций от США
в мире 15:03
Польша построит закрытый остров в Калининградском заливе
в мире 14:50
Сенатор объяснил проигрыш США в битве за Арктику
в мире 14:29
Дамаск рассказал о мечте Сирии в области авиации
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top