Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына и некоторых соратников.
Они попали в чёрный список ЕС, потому что на Украине против них расследовалось уголовное дело о растрате государственных средств.
Янукович, его сын Александр, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер Сергей Арбузов, бывший генпрокурор Виктор Пшонка с сыном и экс-глава администрации президента Андрей Клюев обжаловали через суд санкционные меры, которые против них инициировало украинское правительство, сообщает «
Как ранее писал News.ru, Министерство юстиции Украины заявило о взыскании средств с зарегистрированных на Кипре компаний, связанных с Януковичем и его окружением. Всего было конфисковано 55 млн гривен и $1 млн.