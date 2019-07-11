https://static.news.ru/photo/4ea50148-a3e3-11e9-806d-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына и некоторых соратников.

Они попали в чёрный список ЕС, потому что на Украине против них расследовалось уголовное дело о растрате государственных средств.

Янукович, его сын Александр, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер Сергей Арбузов, бывший генпрокурор Виктор Пшонка с сыном и экс-глава администрации президента Андрей Клюев обжаловали через суд санкционные меры, которые против них инициировало украинское правительство, сообщает « Европейская правда ».

Как ранее писал News.ru, Министерство юстиции Украины заявило о взыскании средств с зарегистрированных на Кипре компаний, связанных с Януковичем и его окружением. Всего было конфисковано 55 млн гривен и $1 млн.