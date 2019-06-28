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В Бахрейне вернули гражданство лицам, ранее осуждённым по делу о создании ячейки так называемой бахрейнской «Хезболлы». Решение вынес Верховный апелляционный суд королевства по уголовным делам, отменив тем самым частично приговор предыдущей инстанции.

Верховный апелляционный суд отменил решение о лишении гражданства 92 осуждённых по делу о создании группировки, известной как «бахрейнская „Хезболла“», <...> и оставил в силе решение об их тюремном заключении, — сообщает газета al-Ayyam.

Всего по делу проходили 138 человек. Их приговорили к длительным тюремным срокам и штрафам. Согласно выводам следствия, осуждённые сформировали в стране террористическую ячейку, которая выполняла приказы офицеров Корпуса Стражей Исламской революции Ирана, чтобы совершать преступные действия на территории королевства в координации с группировками в Иране и в других странах.

Ранее News.ru писал о том, что в Ираке суд постановил применить высшую меру наказания восьмерым французам за участие в террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России). Human Rights Watch тогда обвинила иракских следователей в «использовании целого ряда методов пыток» и осудила передачу Францией отправления правосудия в отношении своих граждан на «аутсорсинг».