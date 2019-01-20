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Суд арестовал газовиков после взрыва в Тбилиси

РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Тбилисский городской суд арестовал двух сотрудников газораспределительной компании «Казтрансгаз — Тбилиси» по делу о взрыве в жилом корпусе на окраине столицы Грузии.

«Судья учёл ходатайство прокуратуры и избрал задержанным меру пресечения в виде предварительного заключения», — сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что следующее заседание по этому делу состоится в марте, передаёт РИА Новости.

Взрыв газа в Тбилиси произошёл 16 января. Как сообщал News.ru, причиной инцидента в районе Диди Дигоми стала утечка газа. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе четырёхлетний мальчик. Пострадали восемь человек, шесть из них — дети, все они госпитализированы. Жильцов дома разместили в гостиницах. 


#суды #Грузия
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