Суд арестовал газовиков после взрыва в Тбилиси

https://news.ru/storage/news/238cd42f2dafac0d2add45c91076f674/01b9d289-320e-4c46-9cec-9d11314e1e79_850.jpg РИА Новости

Тбилисский городской суд арестовал двух сотрудников газораспределительной компании «Казтрансгаз — Тбилиси» по делу о взрыве в жилом корпусе на окраине столицы Грузии.

«Судья учёл ходатайство прокуратуры и избрал задержанным меру пресечения в виде предварительного заключения», — сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что следующее заседание по этому делу состоится в марте, передаёт РИА Новости.

Взрыв газа в Тбилиси произошёл 16 января. Как сообщал News.ru, причиной инцидента в районе Диди Дигоми стала утечка газа. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе четырёхлетний мальчик. Пострадали восемь человек, шесть из них — дети, все они госпитализированы. Жильцов дома разместили в гостиницах.