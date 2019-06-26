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В Пхеньяне задержан 29-летний студент из Австралии. Об этом заявило австралийское министерство иностранных дел и торговли.

Причины задержания Алека Сигли не сообщаются. По данным телеканала 9News, он изучает корейскую литературу в университете имени Ким Ир Сена. Ранее молодой человек учился в Канберре, а после отправился в Китай и Северную Корею.

Он основал компанию, которая организует поездки в Пхеньян для иностранцев. В прошлом году Сигли сыграл в Северной Корее свадьбу. Его избранницей стала студентка из Японии, уточняет РИА Новости .

News.ru ранее писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын применил новый вид казни к одному из своих генералов. По данным британских спецслужб, он бросил военного в аквариум, наполненный пираньями. Казнённого обвинили в планировании госпереворота.