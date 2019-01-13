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Строительный кран упал на рабочего в Одессе

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Правоохранительные органы Одессы восстанавливают обстоятельства гибели человека, на которого упал строительный кран. Инцидент случился вблизи дельфинария в районе пляжа «Ланжерон».

«На строительной площадке вблизи дельфинария в результате падения строительного крана погиб рабочий», — говорится в сообщении Национальной полиции Одесской области.

Начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».

Ранее News.ru писал, что за распространение антиукраинских материалов Службой безопасности Украины задержана жительница Одессы. Согласно информации, размещённой на сайте СБУ, женщина через российские соцсети призывала изменить конституционный строй и границы Украины.


#строительство #гибель #одесса
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