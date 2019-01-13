Строительный кран упал на рабочего в Одессе

Правоохранительные органы Одессы восстанавливают обстоятельства гибели человека, на которого упал строительный кран. Инцидент случился вблизи дельфинария в районе пляжа «Ланжерон».
«На строительной площадке вблизи дельфинария в результате падения строительного крана погиб рабочий», — говорится в сообщении Национальной полиции Одесской области.
Начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».
Ранее News.ru писал, что за распространение антиукраинских материалов Службой безопасности Украины задержана жительница Одессы. Согласно информации, размещённой на сайте СБУ, женщина через российские соцсети призывала изменить конституционный строй и границы Украины.