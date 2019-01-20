Стриптиз-клуб предложил работу сотрудникам правительства США

https://news.ru/storage/news/e0a34a38993347cc122d842998580aea/71a1851e-1a98-485b-9177-c90a63d82bf8_850.jpg Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Федеральным правительственным работникам США, которые лишились зарплаты из-за бюджетного кризиса и шатдауна, предложили поработать в сфере обслуживания. К сотрудничеству бюджетников пригласил стриптиз-клуб Deja Vu Showgirls из Нэшвилла, Теннесси.

«Мы предлагаем достойную почасовую оплату труда и чаевые для сотрудников, охранников и официантов», — говорится в сообщении клуба. В заведении с гордостью сообщили, что они уже 29 лет работают в музыкальной индустрии, а теперь готовы поддержать попавших в трудную ситуацию членов правительственного аппарата.

Около 800 тысяч федеральных работников остались без зарплаты в январе из-за перерыва в работе правительства. Шатдаун продолжается с 22 декабря. Управление кадров Штатов заявило, что работники правительства должны объяснить кредиторам свои финансовые затруднения. В ведомстве также порекомендовали бюджетникам найти подработку.

По данным NewsWeek, многие так и делают — работают водителями такси через приложение Uber или сдают недвижимость в аренду посуточно через AirB’n’B. Как сообщал ранее News.ru, в ближайшие дни лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл вынесет на голосование предложение Белого дома по выходу из бюджетного кризиса.

Компромисс, который Дональд Трамп предлагает демократам, подразумевает выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на принятие закона, на три года продлевающего защиту от депортации мигрантам, «нелегально» ввезённым родителями в страну, а также гарантирующего защиту от депортации для людей со статусом временно защищённых лиц.

Разногласия, приведшие к кризису, вызвала именно постройка американо-мексиканской стены. Демократы были готовы выделить на эти цели только $1,3 млрд — проект бюджета именно с такой цифрой приняла Палата представителей.