Стрингера российского агентства жестоко избили в Афинах

Толпа отобрала у стрингера агентства Sputnik Греция Костиса Дадамиса камеру, после чего его жестоко избили. Сейчас журналист находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное.
«Неизвестные потребовали у Костиса отдать им камеру, он отказался. Они начали преследовать его и фотографов, которые пытались вступиться за Дадамиса», — рассказали в агентстве.
Там отметили, что после этого журналиста окружили протестующие, отобрали у него камеру и стали избивать, передаёт РИА Новости.
Более ста тысяч человек участвуют в народных волнениях против переименования Македонии в Северную Македонию. Они призывают правительство Греции отказаться от ратификации соглашения со Скопье.
Ранее News.ru писал, что сторонники ультраправой неонацистской партии «Золотая заря» пытались пробиться в помещения греческого парламента во время демонстраций на площади Синтагма в Афинах. К радикалам присоединились и анархисты.