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Стрингера российского агентства жестоко избили в Афинах

Dimitris Lampropoulos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Толпа отобрала у стрингера агентства Sputnik Греция Костиса Дадамиса камеру, после чего его жестоко избили. Сейчас журналист находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное.

«Неизвестные потребовали у Костиса отдать им камеру, он отказался. Они начали преследовать его и фотографов, которые пытались вступиться за Дадамиса», — рассказали в агентстве.

Там отметили, что после этого журналиста окружили протестующие, отобрали у него камеру и стали избивать, передаёт РИА Новости.

Более ста тысяч человек участвуют в народных волнениях против переименования Македонии в Северную Македонию. Они призывают правительство Греции отказаться от ратификации соглашения со Скопье.

Ранее News.ru писал, что сторонники ультраправой неонацистской партии «Золотая заря» пытались пробиться в помещения греческого парламента во время демонстраций на площади Синтагма в Афинах. К радикалам присоединились и анархисты.


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