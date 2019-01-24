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Аккаунты Мадуро в соцсетях потеряли официальный статус

Николас Мадуро Avn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Николас Мадуро

в мире [ версия для печати ]

Социальные сети Facebook и Instagram лишили официальные страницы президента Венесуэлы Николаса Мадуро верифицированного статуса. У обоих аккаунтов исчезли галочки подлинности.

Единственным онлайн-ресурсом, где Мадуро представлен официально, пока остаётся Twitter, на это обратили внимание пользователи соцсетей. На страницу Мадуро в Facebook подписано около 767 тыс. человек, его фотоблог в Instagram просматривают 486 тыс. пользователей, а Twitter читают 3,4 млн фолловеров.

Как писал News.ru, 23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принёс присягу. Его кандидатуру уже признали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика. Вскоре после этого действующий глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.


#мадуро #соцсети
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