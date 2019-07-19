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Ближайшие 15 лет экономика Украины не сможет быть конкурентоспособной. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет, — написал он на своей странице в Twitter....