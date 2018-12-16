Сторонники Саакашвили установили палатки у парламента

https://news.ru/storage/news/e6426ab2e3c0c0bec11543bd299bb924/3d59f029-43e8-45c2-a47d-3223acaa14f4_850.jpg Vladimir Valishvili/Global Look Press

Члены бывшей правящей партии в Грузии «Единое национальное движение» протестуют против новой власти. В знак протеста они установили две палатки у здания парламента в Тбилиси.

Михаил Саакашвили, находящийся в Нидерландах, призвал соотечественников собраться на митинг у здания парламента в Грузии.

Организатором акции выступил Леван Хабеишвили. Он заявил, что они не признают результаты выборов и продолжат размещать палатки у здания ведомства. В данный момент протестует около 150 человек.

28 ноября в Грузии прошёл второй тур президентских выборов, в котором одержала победу Саломе Зурабишвили. Она стала первой женщиной, которая заняла пост президента в Грузии.

Ранее News.ru писал, что новый президент Грузии Саламе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность. Церемония прошла в городе Телави, на территории средневековой крепости Батонис цихе — резиденции царя Иракли Второго. Около 1,8 тысячи человек пришло поддержать нового главу государства.

Сторонники Саакашвили разбили палаточный лагерь у парламента