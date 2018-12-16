USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сторонники Саакашвили установили палатки у парламента

Vladimir Valishvili/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Члены бывшей правящей партии в Грузии «Единое национальное движение» протестуют против новой власти. В знак протеста они установили две палатки у здания парламента в Тбилиси.

Михаил Саакашвили, находящийся в Нидерландах, призвал соотечественников собраться на митинг у здания парламента в Грузии.

Организатором акции выступил Леван Хабеишвили. Он заявил, что они не признают результаты выборов и продолжат размещать палатки у здания ведомства. В данный момент протестует около 150 человек.

28 ноября в Грузии прошёл второй тур президентских выборов, в котором одержала победу Саломе Зурабишвили. Она стала первой женщиной, которая заняла пост президента в Грузии.

Ранее News.ru писал, что новый президент Грузии Саламе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность. Церемония прошла в городе Телави, на территории средневековой крепости Батонис цихе — резиденции царя Иракли Второго. Около 1,8 тысячи человек пришло поддержать нового главу государства.

Сторонники Саакашвили разбили палаточный лагерь у парламента


#акция #Грузия #парламент #михаилсаакашвили #протест
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 17:31, 16 декабря 2018
Саакашвили призывает оппозицию собраться в Тбилиси
в мире 14:30, 16 декабря 2018
Избранный президент Грузии приняла присягу
в мире 15:45, 9 декабря 2018
Грузия и Китай приготовились к тотальной войне с клопами
в мире 17:40, 4 декабря 2018
Соратник Саакашвили найден мёртвым в Тбилиси
Как дочь политэмигрантов стала новым президентом Грузии
в мире 09:07, 2 декабря 2018
Семья президента: Саломе Зурабишвили
Как дочь политэмигрантов стала новым президентом Грузии
Лента новостей
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающие мотивы в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
Другие новости
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top