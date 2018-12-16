Сторонники Саакашвили установили палатки у парламента

Члены бывшей правящей партии в Грузии «Единое национальное движение» протестуют против новой власти. В знак протеста они установили две палатки у здания парламента в Тбилиси.
Михаил Саакашвили, находящийся в Нидерландах, призвал соотечественников собраться на митинг у здания парламента в Грузии.
Организатором акции выступил Леван Хабеишвили. Он заявил, что они не признают результаты выборов и продолжат размещать палатки у здания ведомства. В данный момент протестует около 150 человек.
28 ноября в Грузии прошёл второй тур президентских выборов, в котором одержала победу Саломе Зурабишвили. Она стала первой женщиной, которая заняла пост президента в Грузии.
Ранее News.ru писал, что новый президент Грузии Саламе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность. Церемония прошла в городе Телави, на территории средневековой крепости Батонис цихе — резиденции царя Иракли Второго. Около 1,8 тысячи человек пришло поддержать нового главу государства.
Сторонники Саакашвили разбили палаточный лагерь у парламента