Сторонники «новой украинской церкви» атаковали храм УПЦ

https://news.ru/storage/news/92456b1ef5a3476424e8a3ec2f180b87/2cbd77d5-0fd7-41aa-8ade-019dcca04c56_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) атаковали храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Броница Волынской области и напали на его настоятеля.

«21 января 2019 года сторонники "перехода" в ПЦУ в волынском селе Броница (Крымно) Камень-Каширского района вскрыли замки на храме УПЦ и вытолкали с церковной территории настоятеля», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции, которые приехали на место происшествия, «заметных повреждений» на дверях не зафиксировали, но храм опечатали. Священник Сергий Голодюк готовит судебный иск по факту рейдерских действий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).

Как ранее писал News.ru, здание Свято-Троицкого храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) в селе Ростоки Тернопольской области захвачено сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). Верующие были вынуждены провести праздничное богослужение на улице, сообщили в Союзе православных журналистов Украины. Захват был произведён в тот момент, когда священники и прихожане проводили освящение воды вне стен храма. А почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.