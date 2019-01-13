Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ на Украине

На Украине, в Волынской области Свято-Михайловский храм, принадлежащий канонической Украинской православной церкви, оказался захвачен раскольниками.
По словам пресс-секретаря региональной епархии Олега Точинского, приспешники «новой церкви» сорвали богослужение и объявили новым настоятелем церкви приведённого ими священника неканонического Киевского патриархата, оказавшегося местным дьяконом. Глава местной администрации Андрей Лындюк поддержал действия раскольников.
«Последняя попытка покинуть сообщество в Русской православной церкви не удалась!» — написал он в своём Facebook.
Ранее News.ru писал о том, что члены экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) намерены блокировать подчиняющиеся канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храмы в ряде городов страны.