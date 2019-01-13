USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,630.17 $
МОСКВА-6°C19:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ на Украине

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

На Украине, в Волынской области Свято-Михайловский храм, принадлежащий канонической Украинской православной церкви, оказался захвачен раскольниками.

По словам пресс-секретаря региональной епархии Олега Точинского, приспешники «новой церкви» сорвали богослужение и объявили новым настоятелем церкви приведённого ими священника неканонического Киевского патриархата, оказавшегося местным дьяконом. Глава местной администрации Андрей Лындюк поддержал действия раскольников.

«Последняя попытка покинуть сообщество в Русской православной церкви не удалась!» — написал он в своём Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что члены экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) намерены блокировать подчиняющиеся канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храмы в ряде городов страны.


самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 19:12, 5 января 2019
Рада: переименование УПЦ произойдёт в любом случае
в мире 15:13, 5 января 2019
Рада: десятки приходов УПЦ перешли в ПЦУ
в мире 17:43, 26 декабря 2018
Киевский хор поддержал УПЦ флешмобом в центре Милана
Лента новостей
происшествия 19:03
Генпрокуратура арестовала €250 млн у преступников за рубежом
спорт 18:59
Россиянин стал первым на ЧЕ по шорт-треку
общество 18:55
Московский ресторан эвакуировали из-за возгорания
спорт 18:49
Лучший игрок Голландии посетовал на оскорбления в АПЛ
общество 18:40
Пушков: Белоруссию хотят толкнуть на путь Украины
Другие новости
в мире 18:33
Трамп всё ещё ждёт демократов в Белом доме
в мире 18:05
ЛНР: украинская рота отказалась выходить на позиции
в мире 18:05
США шантажируют Германию из-за «Северного потока — 2»
Штаты избрали стратегию точечного давления на проект
в мире 17:48
Премьер Чехии вступился за Huawei и ZTE
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top