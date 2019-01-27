Сторонники Мадуро атаковали оппозиционеров в Венесуэле

Группа сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро атаковала граждан, поддерживающих оппозиционера Хуана Гуайдо.
Нападение было совершено во время службы в одной из церквей города Маракайбо, пишет газета El Nacional.
Вооружённые люди ворвались в помещение в момент передачи собравшимся текста законопроекта об амнистии и конституционных гарантиях, который ранее обнародовали политические оппоненты Мадуро из парламента страны.
По данным издания, несколько человек получили ранения, сведений о погибших нет.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал европейские страны отказаться от ультиматума о признании временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо. Политики ЕС обещают сделать это, если в стране не пройдут досрочные выборы, писал News.ru.