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Сторонники Мадуро атаковали оппозиционеров в Венесуэле

Roman Camacho/ Global Look Press

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Группа сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро атаковала граждан, поддерживающих оппозиционера Хуана Гуайдо.

Нападение было совершено во время службы в одной из церквей города Маракайбо, пишет газета El Nacional.

Вооружённые люди ворвались в помещение в момент передачи собравшимся текста законопроекта об амнистии и конституционных гарантиях, который ранее обнародовали политические оппоненты Мадуро из парламента страны.

По данным издания, несколько человек получили ранения, сведений о погибших нет.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал европейские страны отказаться от ультиматума о признании временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо. Политики ЕС обещают сделать это, если в стране не пройдут досрочные выборы, писал News.ru. 


#венесуэла #митинг #николасмадуро
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