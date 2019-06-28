https://static.news.ru/photo/0ee6735c-9b5f-11e9-8a99-fa163e074e61_1024.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, лишённый неприкосновенности, заявил, что его сторонники намерены выйти на митинг в его защиту 3 июля.

Митинг состоится в Бишкеке возле здания предприятия «Форум». Мероприятие будет посвящено борьбе с беззаконием в стране. Политик подчеркнул, что его могут судить только за то, что он помог нынешнему главе государства Сооронбаю Жээнбекову прийти к власти.

Кроме того, советник нынешнего президента Киргизии перешёл на сторону Атамбаева, передаёт ТАСС .

Бывшего киргизского лидера подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея.

Как писал News.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как в РФ оценивают ситуацию в Киргизии.