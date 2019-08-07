https://static.news.ru/photo/06672d5c-b9a5-11e9-ae3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Timofeenko/via Global Look Press

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пообещали отпустить заложников при условии, если в село Кой-Таш вернут связь. В населённом пункте находится резиденция экс-лидера государства.

Мы свои условия озвучили. Это — вернуть связь и интернет в Кой-Таш, а также вывести отсюда всех силовиков, — передаёт слова представителя штаба Атамбаева РИА Новости.

Вечером в среду, 7 августа, киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 43 человека, скончался один из спецназовцев.

Как ранее писал News.ru, по факту убийства бойца спецподразделения «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) МВД Киргизии возбудило уголовное дело.