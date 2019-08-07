https://static.news.ru/photo/bcb0b39c-b911-11e9-bee1-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал усиление и расширение влияния Китая в мире. По его мнению, этот факт требует анализа и адекватного ответа Североатлантического альянса. При этом он подчеркнул, что речи о продвижении Альянса в Тихий океан нет.

Речь идёт о том, чтобы отреагировать на тот факт, что Китай подбирается к нам всё ближе: масштабные инвестиции в важнейшие инфраструктуры в Европе, усиление присутствия в Арктике, а также в киберпространстве. Всё это заставляет НАТО отреагировать, — приводит его слова агентство Reuters .

Он добавил, что Альянс при этом намерен опираться на взаимодействие с партнёрами в Тихоокеанском регионе — Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей.

Ранее министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что хочет разместить новые ракеты в Азии как можно быстрее. Он отметил, что рассчитывает на появление снарядов в регионе в течение нескольких месяцев, писал News.ru.